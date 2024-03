Violenza sessuale su minorenne. Uomo sessantenne a giudizio

Dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dell’accusa di molestie sessuali nei confronti di un ragazzo minorenne. Al centro della storia c’è un sessantenne orvietano che era stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale per alcuni episodi che si sarebbero verificati in una giardino pubblico lo scorso giugno. Secondo l’accusa l’uomo, dopo aver rivolto al ragazzo domande personali mentre si trovava nel parco, avrebbe iniziato a palpeggiarlo nelle parti intime, facendogli proposte a sfondo sessuale. Il ragazzo si era subito allontanato e, accompagnato da un adulto, si era recato alla polizia dove ha raccontato l’accaduto. La denuncia sarebbe supportata anche dalla testimonianza di alcune persone che avrebbero assistito ai fatti.

"Al termine delle indagini – spiega questura di Terni – gli agenti del Commissariato non solo sono riusciti ad individuare il presunto autore delle molestie sessuali ma, ascoltando alcuni testimoni, hanno anche raccolto elementi relativi ad altri tentativi di molestie sessuali dell’uomo nei confronti di altri giovani minorenni. Ad accertamenti conclusi, i poliziotti hanno inviato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni gli elementi raccolti. Nei giorni scorsi il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Terni, su richiesta della locale procura, ha deciso il rinvio a giudizio dell’uomo con l’accusa di violenza sessuale".