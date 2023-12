Vigili del fuoco. In un anno 1.500 interventi

Nel corso del 2023 i vigili del fuoco del distaccamento tifernate hanno effettuato circa mille 500 interventi: 189 per incendi di cui 27 boschivi, 147 tra incidenti stradali e recuperi autoveicoli, 154 uscite per danni causati da maltempo e 62 interventi per soccorso a persona (di cui 21 ascensori bloccati). Le restanti attività riguardano assistenza alla popolazione, dissesti statici, fughe di gas, recupero animali oltre ai numerosi interventi dovuti al terremoto del marzo scorso nella zona di Umbertide. I dati sono stati resi noti in occasione di Santa Barbara patrona dei vigili del fuoco che si è celebrata ieri sera al distaccamento tifernate di fronte ai rappresentanti istituzionali e ai colleghi delle forze dell’ordine.

Il sindaco Luca Secondi nel suo messaggio ha ringraziato "tutto il corpo dei vigili del fuoco, il capo reparto esperto Gian Paolo Ciuchi, il funzionarioAndrea Perri e gli uomini del distaccamento".