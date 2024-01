Un anno in dieci minuti: l’incredibile timelapse da Castelluccio di Norcia

Foligno (Perugia), 16 gennaio 2024 – La neve si scioglie velocemente, le piogge primaverili lasciano ben presto spazio ad una calda ed interminabile estate, ancora un Natale mite senza neve in Appennino. Il tutto nel suggestivo video in timelapse da Castelluccio di Norcia, l'intero anno 2023 in 10 minuti di filmato grazie alla webcam stand alone a energia solare riattivata a Castelluccio con una campagna di crowdfunding nel 2019, che ha coinvolto donatori da tutta Italia.

Il progetto "La webcam di Castelluccio" è stato realizzato da Scenari Digitali, startup di Foligno, in collaborazione con il Cai Umbria, Per la Vita di Castelluccio onlus, Cna Umbria, Eppela, Umbriameteo e alcune centinaia di sostenitori dall'Italia e dall'estero.