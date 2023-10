"Vicini alle famiglie: oltre 600 prodotti a prezzi calmierati a Perugia"

Pac 2000A, Cooperativa associata a Conad con 1.589 punti vendita in Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia aderisce con l’intera rete di vendita al “Trimestre anti inflazione”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy e sottoscritto dalle associazioni della distribuzione e del commercio, tra cui Ancd-Conad. La campagna parte oggi esarà attiva fino al 31 dicembre: ha l’obiettivo di sostenere il potere d’acquisto degli italiani e mitigare gli effetti dell’inflazione crescente. Conad aderisce all’iniziativa offrendo nei propri punti vendita oltre 600 prodotti a marchio a prezzi calmierati fino alla fine dell’anno, per offrire ai propri clienti una spesa completa e di qualità.

"Siamo orgogliosi di confermare il nostro sostegno, al fianco di Conad, alle famiglie italiane in questo momento critico - afferma Danilo Toppetti, amministratore delegato di PAC 2000A. Il benessere delle nostre comunità e dei nostri clienti è la nostra massima priorità. Ci impegniamo con determinazione a mettere in atto ogni sforzo possibile per sostenerli e contribuire a un’economia più stabile e resiliente e, insieme, possiamo superare le sfide attuali e costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti".

L’iniziativa “Bassi e Fissi“ comprende centinaia di prodotti a marchio Conad fondamentali per la vita quotidiana a prezzi ribassati rispetto la media di mercato, che hanno consentito nel 2022 un risparmio medio alle famiglie italiane del 26,5%. Nei punti vendita della rete di vendita di Pac 2000A, il fatturato dei prodotti a marchio Conad ha rappresentato il 27,1% del totale nel 2022. La Cooperativa ha una quota di mercato del 20,29% nelle aree in cui è presente, con un fatturato complessivo della rete di vendita di 6,5 miliardi di euro.