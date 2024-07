Vice ’esterno’. Innovazione: Stafisso. Giunta, le mosse della sindaca

Le novità per la composizione della Giunta comunale rispetto a quanto detto e scritto finora potrebbero riguardare la figura del vicensindaco e l’assessore in quota alla lista ‘Pensa Perugia’. Sono alcune delle indiscrezioni che emergono al termine del primo giro di consultazioni che il consigliere politico della sindaca Vittoria Ferdinandi, Andrea Ferroni, ha svolto con i partiti e le liste della coalizione di centrosinistra.

Ferroni ha incontrato una rappresentanza del Partito democratico, di quella dei Cinquestelle, di Alleanza Verdi e sinistra, Pensa Perugia e delle altre liste. Riunioni singole a cui hanno partecipato anche i vertici regionali dei partiti. Da quanto emerge, dunque, Ferdinandi (nella foto) – che ieri ha incontrato i dirigenti in una riunione collegiale - sceglierà personalmente la figura del vicesindaco e lo farà fuori dal perimetro dei partiti e delle liste, un esterno quindi. Nomi non ne sono stati fatti, ma questa sarebbe una delle sorprese che potrebbero spuntare alla fine delle consultazioni di questi due giorni. Riunioni delle quali Ferroni riferirà alla prima cittadina, che inizierà a disegnare un quadro ipotetico dell’Esecutivo.

E una delle figure che stanno emergendo è quella di Andrea Stafisso, delegato regionale di Azione per l’innovazione tecnologica. Un super tecnico che non era candidato e che è intervenuto alla presentazione del programma di Vittoria Ferdinandi a san Francesco al Prato, illustrando proprio il capitolo dell’innovazione tecnologica all’interno dell’amministrazione comunale.

Ci sarà da capire fino in fondo quanto questa ipotesi soddisfi proprio Azione e il suo segretario umbro, Giacomo Leonelli. Ma di sicuro è sul tavolo. Andando ai partiti ecco che il Pd verrà valorizzato con tre ‘posizioni’: due assessorati e il presidente del Consiglio comunale. I due assessori potrebbero essere Costanza Spera (la più votata) e Francesco Zuccherini, alla presidenza potrebbero andare una donna, Elena Ranfa appunto (sarebbe anche questa una prima volta nel Comune di Perugia). In Verdi-Sinistra prosegue il derby tra Lorenzo Falistocco (molto gradito alla sindaca) e Pierluigi Vossi. La Lista ‘Orchestra per la Vittoria’ indica Fabrizio Croce, i Cinquestelle confermano Francesca Tizi mentre ‘Anima Perugia’ vedrà entrare in Giunta David Grohmann. E con Alessandra Sartore al Bilancio l’esecutivo sarebbe definitivamente composto.

Michele Nucci