Viabilità, novità in arrivo Sisti: "Piazza Garibaldi sarà del tutto ripavimentata"

Piazza Garibaldi diventerà come piazza Duomo. Le parole del sindaco Andrea Sisti rassicurano solo in parte i commercianti di ’Borgo’ preoccupati per le conseguenze che comporterà la rivoluzione del sistema del traffico dovuta alla realizzazione della nuova rotatoria di piazza della Vittoria. Per il termine dei lavori è già iniziato il conto alla rovescia e venerdì mattina il primo cittadino ha incontrato, nella sede di Confcommercio, una ventina di persone, convocate proprio per fare il punto sul futuro della piazza.

Il progetto dell’amministrazione comunale è ambizioso e prevede addirittura il rifacimento della pavimentazione con l’obiettivo di destinare l’area ad uso pedonale e all’organizzazione di eventi e manifestazioni. Un intervento radicale che tra l’altro prevede anche la riscoperta e valorizzazione del ponte Sanguinario e le modifiche apportate al progetto iniziale della rotatoria sono finalizzate anche a questo con l’ampliamento dell’area pedonale sorta proprio sotto la prima porta, quella che fino a tre mesi fa garantiva l’accesso in pazza ai veicoli e che ora lo consentirà solo ai pedoni. Il sindaco ha anche fatto chiarezza sul nuovo piano di circolazione dei veicoli: Si entra in piazza dalla sola porta che prima era destinata all’uscita, ma si uscirà anche dalla porta vicina al negozio di telefonia e alla chiesa di San Gregorio. I veicoli che entreranno in piazza Garibaldi avranno tre possibilità per uscire, proseguendo in via Anfiteatro in direzione centro storico, dalla porta del negozio di telefonia, ma anche percorrendo via interna della Mura in direzione parcheggi della Posterna. Questa soluzione comporterà inevitabilmente una diminuzione dei flussi di traffico all’interno della piazza dove rimarrà comunque l’area sosta a pagamento delineata dalle strisce blu. Al momento con i lavori in corso si sono creati diversi problemi di traffico e lunghe file anche in via dei Filosofi, ma il sindaco ha garantito che anche questo problema sarà risolto con l’impiego della polizia municipale. I quattro commercianti di piazza della Vittoria, che nei tre mesi di lavori hanno registrato un notevole calo degli introiti dovrebbero essere esentati dalla TARI 2023. Nonostante tutto ciò i commercianti di piazza e corso Garibaldi rimangono scettici, ma prima di capire quali saranno i risultati della rivoluzione del traffico dovranno attendere comunque qualche mese dal termine dei lavori.