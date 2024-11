Via di Galera, lavori conclusi. Obiettivo: prevenire gli incendi

TUORO SUL TRASIMENO - Sono terminati a Tuoro i lavori su via di Galera, strada comunale che permette il collegamento con la frazione di Piazzano. Gli interventi sono stati effettuati dall’ Agenzia forestale regionale (Afor), finanziati per un importo di 120mila euro, con risorse a valere sui contributi regionali del piano regionale per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, annualità 2023. L’obiettivo di questi interventi è stato - come ha spiegato l’amministrazione comunale - sia di porre in essere una serie di azioni preventive contro gli incendi boschivi, mediante la realizzazione di fasce parafuoco che sono state realizzate, appunto, lungo la suddetta viabilità della strada comunale via della Galera, oltre che una serie di interventi di riqualificazione del tratto stradale comunale che era fortemente compromesso dalle avverse ed intense condizioni metereologiche che avevano causato il deterioramento e degrado dello stato di transitabilità dell’opera generando il fenomeno del ruscellamento superficiale delle acque. Sulla strada, quindi, sono stati effettuati questi interventi: realizzazione delle fasce parafuoco e di un ulteriore fronte di protezione del bosco, ripristino della transitabilità, opere di miglioramento del sistema di smaltimento e regimazione delle acque meteoriche superficiali, demolizione di rampa di ascesa ammalorata, ricarico della pavimentazione superficiale con pietrisco di idonea granulometria.