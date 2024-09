Via dei Priori, qui vince la lentezza: "Soffermarsi sull’anima della città"

In via dei Priori in questi giorni si vive slow e si riapprezzano i vecchi riti, come guardare uan vetrina o fermarsi a guardare lo scorcio di un vicolo. Così da domani a domenica, la strada con i suoi commercianti e i suoi artigiani offre una serie di eventi per la riqualificazione economica, culturale e sociale di un’area storica della città. "“Priorità vivere lentamente“ – dicono gli organizzatori - è un invito a viverecon lentezza, che non significa vivere con pigrizia, bensì prestare attenzione al presente, a ciò che guardiamo, ascoltiamo, assaggiamo, odoriamo e tocchiamo. L’obiettivo del progetto è stimolare i cinque sensi invitando i fruitori a rallentare e soffermarsi in via dei Priori per guardare e ascoltare, assaggiare e odorare, toccare e creare". Durante le tre giornate ristoranti e bar offriranno degustazioni e musica; nei laboratori artigiani sarà possibile mettere le mani al servizio della creatività. Uno sguardo agli appuntamenti: domani alle 11 c’è ‘Vieni VIA con me’, iniziativa in collaborazione con Umbria Green Festival, durante la quale gli alunni della scuola Fabretti diventeranno ‘ciceroni’ per un giorno e condurranno una visita guidata della zona di via dei Priori. Alle 20, a Palazzo degli Oddi, momento conviviale ‘A cena con i priori in giardino’, con menù a cura dei ristoratori e bar della via (Whatsapp, 333 4280538). Sabato appuntamento alle 16 a palazzo dei Priori per partecipare a ‘Storie dell’antica via regale’, camminata con la storica dell’arte Caterina Martino; alle 17.30, in piazzetta Santo Stefano, ‘Canta con noi’, concerto laboratorio itinerante e alle 21.15, ‘Observe the moon night’, dalla torre degli Sciri. Si porsegue domenica con tante altre iniziative.

Silvia Angelici