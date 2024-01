Via ai lavori in ospedale. Da oggi viene chiusa la Rsa

UMBERTIDE – Partono oggi da Umbertide gli interventi di implementazione e di riorganizzazione di alcuni servizi territoriali dell’Usl Umbria 1. Proprio per questo motivo sarà temporaneamente chiusa la Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale), situata al secondo piano dell’ospedale umbertidese e che, con i suoi 10 posti letto, aveva garantito negli ultimi 2 anni l’assistenza residenziale intermedia all’utenza degli 8 Comuni dell’Alto Tevere. Contestualmente, da lunedì 22 gennaio, aprirà il nuovo ospedale di Comunità di Città di Castello, che avrà come collocazione il terzo piano del locale nosocomio e che, con 16 posti letto dedicati all’Rsa, garantirà l’assistenza per lo stesso bacino di utenti. La rimodulazione del servizio è dovuta ai lavori di restyling che partiranno a breve presso la Rsa di Umbertide e che prevedono l’aumento di ulteriori 10 posti letto. Da martedì 23 gennaio, inoltre, è in programma il trasferimento della sede della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) dal piano terra dell’ospedale locale al piano terra del Centro di Salute del Distretto Alto Tevere. Da martedì 30 gennaio, infine, è previsto lo spostamento del punto Prelievi dal piano terra dell’ospedale (situato vicino al Laboratorio Analisi) sempre al Centro di Salute di Umbertide. Continua intanto il potenziamento dell’Istituto Clinico Tiberino, centro dedicato alla riabilitazione che con i recenti 9 letti per la degenza in più ha raggiunto i 120 posti.

Pa.Ip.