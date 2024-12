Verso il Natale, non c’è solo la festa. Polemiche su viabilità e parcheggi

Nella lunga maratona che Città di Castello corre verso il Natale, tra le tante iniziative spuntano anche alcune polemiche. Ultima in ordine di tempo quella che si è ingenerata ieri, con pesanti disagi al traffico lungo la variante del Cassero, a seguito dello svolgimento del mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi. Le bancarelle, allestite al parcheggio Ferri, sono state prese d’assalto ieri mattina da numerose persone e fin qui nulla di strano. Se non fosse per il regime del traffico: infatti la viabilità ha subìto alcune modifiche col risultato che parte della carreggiata di viale Sauro in direzione sud è stata adibita come parcheggio auto; peccato che le vetture in transito arrivate a ridosso della variante stessa si ritrovavano incolonnate in una lunga fila. A molti automobilisti non restava che fare inversione e tornare indietro, tale era la congestione veicolare nella zona. Per consentire l’allestimento degli stand e lo svolgimento della manifestazione legata agli ambulanti di Forte dei Marmi il comando della Polizia locale aveva emesso infatti un’ordinanza con l’istituzione del senso unico di marcia in viale Nazario Sauro con direzione sud, (dall’intersezione con via Sant’Andrea fino alla rotatoria di parcheggio Ferri). Contestualmente era stata consentita la sosta sul lato sinistro... Disagi che via via sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Ma le polemiche del Natale non finiscono qua: sui social molte persone chiedono chiarimenti anche sull’utilizzo dei parcheggi gratis in centro storico. L’annunciato “Gratta e sosta“ (Edarco e Comune) che consente la libera sosta per due ore negli stalli a pagamento che fine ha fatto? Dove si prende? Come funziona?

Sono tanti gli interrogativi che attendono risposta: alcuni chiarimenti potrebbero arrivare sin dalla giornata di domani. Intanto oggi in centro, polemiche a parte, ci sono i mercatini di Natale, la pista di ghiaccio, la Fabbrica di Cioccolato in piazza Costa. Torna in piazza Garibaldi anche Retrò edizione natalizia, un appuntamento speciale in vista delle festività che proporrà ai tifernati e ai turisti tante idee e occasioni per i regali di Natale. Sono circa cento le prenotazioni di antiquari, collezionisti, rigattieri e hobbisti che porteranno in vetrina un’ampia scelta di articoli d’epoca e rarità, insieme alla consueta offerta di abbigliamento vintage.