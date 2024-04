Verso il G7 su inclusione e disabilità. Due giorni in Umbria per il ministro: "Vannacci? La Lega è chiarissima"

"Credo che il generale Vannacci abbia poi chiarito quale è la sua posizione ma, soprattutto, la nostra posizione è chiara e risiede anche nel mio operato quotidiano, in quello di questo governo e in quello della Lega che ha voluto il ministero per le disabilità e che ci crede fortemente". Il ministro alla disabilità, Alessandra Locatelli, è in Umbria dove proseguono i lavori in vista del primo "G7 - Inclusione e disabilità" che si terrà nel cuore verde d’Italia il 14, 15 e 16 ottobre prossimi.

Ed è intervenuta in merito alle polemiche di questi giorni sulle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci sui disabili. "Non è assolutamente in dubbio questo tema per noi", ha ribadito la ministra. "Mi sento di dire - ha aggiunto - che questa polemica forse dura anche troppo perché stiamo parlando di parole, mentre fino a dieci giorni fa io ho cercato di portare all’attenzione più possibile, e in realtà lo sto facendo ancora oggi, il tema della riforma sulla disabilità, quindi fatti concreti, leggi che cambiano la vita delle persone. Attraverso il decreto attuativo sul progetto di vita noi facciamo una rivoluzione nella presa in carico della persona con disabilità e, in proporzione, mi pare che bisognerebbe parlare di più di queste cose. Quando parliamo di inclusione scolastica, inclusione lavorativa, di temi che riguardano i cargiver familiari, delle fatiche delle famiglie, ma anche delle gioie e della bravura delle associazioni, questo a mio parere dovrebbero essere i temi più attenzionati. Vorrei che si parlasse molto di più della Legge Delega, che cambia proprio la vita delle persone e delle famiglie". Il ministro ha incontrato , in prefettura, a Perugia, i presidenti delle associazioni dei commercianti, albergatori e ristoratori e, successivamente, ha partecipato al tavolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, sempre in prefettura, alla presenza, tra gli altri del prefetto Armando Gradone, dei rappresentati delle forze dell’ordine, della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dei sindaci di Perugia e Assisi, Andrea Romizi e Stefania Proietti. "Oggi abbiamo due riunioni importanti dal punto di vista organizzativo - ha detto Locatelli prima di prendere parte agli incontri -. Come abbiamo già spiegato c’è una giornata, che è quella di apertura, il 14 ottobre ad Assisi, che vuole dare un messaggio di pace, di accoglienza, di condivisione, di partecipazione a tutti e che quindi vedrà il coinvolgimento di tante realtà associative provenienti da tutta Italia".