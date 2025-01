Verso il Carnevale di Sant’Eraclio. C’è il patrocinio della Regione

FOLIGNO Nuovo look e rinnovato manifesto: per il Carnevale di Sant’Eraclio arriva anche il patrocinio della Regione. Questa 62esima edizione non mancherà di stupire i numerosi turisti con la fantasia e la trasgressione delle gigantesche creazioni allegoriche e delle variopinte maschere, oltre alle pietanze tipiche. Top secret i temi dei bozzettisti nel Laboratorio dei Carri Allegorici. Tre le date: 16 e 23 febbraio, 2 marzo. Il Carnevale rinnova il suo look con un nuovo manifesto realizzato da una giovane graphic designer, Chiara Capitini. Otre al patrocinio del Comune di Foligno e la presenza degli enti fondatori (Unità Pastorale Sant’Eraclio – Cancellara, Istituto statale Foligno 3 - Galilei, Comunanza Agraria), Carnevale e Academy Circus, quest’anno c’è un logo in più sul manifesto: quello dell’assemblea legislativa della Regione che ha concesso il patrocinio oneroso deliberando di concorrere alll’iniziativa con mille euro. Collaborazione che soddisfa l’ente presieduto da Fabio Bonifazi. Intanto sui social si cercano volontari per la realizzazione dei carri.