Verde pubblico e sicurezza in città. Iniziata la potatura degli alberi

UMBERTIDE – Nonostante proteste e polemiche sugli abbattimenti, sono intanto iniziati i lavori di potatura degli alberi in piazza Carlo Marx, "un intervento importante per garantire sia la sicurezza dei cittadini che il decoro degli spazi verdi". Le operazioni, che proseguiranno anche in via Morandi, "mirano a migliorare la salute degli alberi attraverso una manutenzione regolare, favorendo una crescita più forte e rigogliosa". Il sindaco Luca Carizia spiega l’intervento inserito in un contesto più ampio: "Siamo costantemente al lavoro per mantenere Umbertide una città sicura, vivibile e bella", dice. Anche l’assessore all’ambiente Francesco Cenciarini ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: "La gestione del verde pubblico non è solo una questione estetica, ma un elemento essenziale per la qualità della vita. Interveniamo per garantire la sicurezza, la pulizia e la sostenibilità delle nostre aree verdi".