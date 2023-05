Verde, parcheggi e rotatoria "Costano si rilancia così"

COSTANO – Un parcheggio vicino al centro storico, la riqualificazione e creazione di marciapiedi all’ingresso del paese, la realizzazione di una rotonda davanti alla farmacia della frazione, la riqualificazione del percorso verde. Sono quattro proposte-richieste emerse dall’incontro svoltosi al locale centro sociale su iniziativa è promossa dalla segreteria del partito Democratico di Bastia Umbra che parla di ‘frazione abbandonata’. Il parcheggio – viene rimarcato – potrebbe liberare la piazza dalle macchine per farla fruire al meglio, visto che oramai essa stessa è oggetto di degrado e spopolamento di cittadini e attività commerciali.

Il marciapiede all’ingresso della frazione, dotato di idoneo impianto di illuminazione, potrebbe garantire sicurezza e decoro, consentendone l’utilizzo a famiglie e bambini. La rotatoria in zona farmacia aiuterebbe una viabilità sicura e ordinata, in una direttrice sempre più percorsa da auto e mezzi pesanti. Infine la riqualificazione del tratto del percorso verde (dall’ex depuratore e che idealmente potrebbe collegare la frazione fino al ponte di Santa Lucia), da anni in stato di abbandono, era uno snodo importante per i cittadini per fare sport all’aria aperta e per godersi passeggiate nella natura.

"Ci faremo ancora di più portavoce di queste istanze – conclude il Pd di Bastia Umbra – per cercare in tutti i modi far invertire questa parabola discendente e triste di una delle comunità più energiche della nostra città".