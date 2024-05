Veralli-Cortesi. Riapre il parco della residenza

TODI – Restituito alla sua piena fruibilità il parco della Veralli-Cortesi, posto all’immediata periferia della città. È un’area verde di circa 3 ettari circondata da storiche mura all’interno delle quali si trova l’ex convento di Cappuccini, oggi residenza sanitaria protetta gestita dall’omonimo ente pubblico. A fianco alla sua centenaria funzione assistenziale, prima come istituto per inabili al lavoro, poi come casa di riposo, il parco ha sempre rappresentato un polmone verde aperto alla comunità cittadina. Di recente oggetto di interventi di messa in sicurezza e manutenzione, con la potatura degli alberi ad alto fusto, lo spazio è dotato di giochi per bambini, piccolo bocciodromo, panchine e viali privi di barriere architettoniche. L’accesso è libero e consentito a tutti, dalle ore 8:00 del mattino alle ore 19.30 della sera, con la possibilità per bambini, famiglie ed anziani di diventare luogo di ritrovo e di socializzazione. È un’opportunità che vuole essere sempre più favorita dal Consiglio di amministrazione della Veralli-Cortesi, non soltanto per la natura pubblica dell’ente, ma anche per vitalizzare la quotidianità degli ospiti della residenza sanitaria protetta. Con la stessa finalità sono in essere convenzioni per l’assistenza morale agli anziani con la Comunità di Sant’Egidio, con l’Associazione Scout Agesci Todi, il Movimento Comunione e Liberazione ed il Gruppo Vincenziane di Todi. S.F.