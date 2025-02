Venti nuovi platani nel cuore della città

UMBERTIDE – Venti platani piantati nel parco che costeggia via Martin Luther King e via Raffaello Sanzio. La piantumazione è avvenuta ieri, ad opera del personale del magazzino comunale e dell’Afor, alberi che vanno a sostituire i pini marittimi abbattuti per la messa in sicurezza di via Roma lo scorso anno. "Si tratta di un’importante iniziativa di rinaturazione", ha detto l’assessore Francesco Cenciarini, aggiungendo: "Siamo entusiasti di ripiantare venti splendidi platani, che sostituiranno i pini tagliati in via Roma. Questa operazione non è solo necessaria, dal punto di vista ambientale, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’abbellimento della nostra zona. I platani, con loro fogliame rigoglioso contribuiranno a creare un ambiente più gradevole e accogliente. Siamo certi che questi nuovi alberi miglioreranno l’estetica del quartiere porteranno benefici in termini di qualità dell’aria e benessere per la comunità". Il Comune, a fronte dei problemi legati all’invecchiamento del patrimonio arboreo, nel maggio scorso aveva dato il via ad un piano di valutazione delle condizioni fitosanitarie e strutturali dei pini presenti in città.