Ventenne trovato in possesso di cocaina e arrestato dalla polizia

FOLIGNO Ventenne in possesso di cocaina arrestato dalla polizia. Nel tentativo di scappare alla volante ha cercato di disfarsi della droga e ha anche danneggiato l’auto degli agenti. Nei pressi del parco dei Canapé, i poliziotti hanno notato il ragazzo a bordo di una bici. Alla vista della polizia il giovansi è dato alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce. A seguito di un breve inseguimento, nel corso del quale il ragazzo si è disfatto di tre involucri in plastica e ha danneggiato la volante, è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno sottoposto a controllo. Negli involucri lasciati cadere durante la fuga, i poliziotti hanno rinvenuto della sostanza polverosa bianca che, a seguito degli accertamenti tecnici della polizia scientifica, è risultata essere cocaina, confezionata e pronta per la cessione. Il ventenne è stato quindi arrestatpo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pm di turno, trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento.