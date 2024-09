Il Festival delle Nazioni. Tra Verne e ’Trio Hermes’

Tre appuntamenti per una domenica al festival delle Nazioni. Protagonista la musica a partire dalle 11 del mattino fino alle 21 di sera con vari appuntamenti. Si parte con "Il Giro del mondo in 80 giorni", di Jules Verne alle 11 nella chiesa di San Domenico con la voce narrante di Enrico Paci, la Filarmonica Giacomo Puccini, diretta da Nolito Bambini e le musiche di Angelo Sormani. Il romanzo d’avventura ’Il Giro del mondo in ottanta giorni’ viene riadattato in questo spettacolo in versione musicale, con le musiche di scena originali di Angelo Sormani. "Il racconto – si legge nelle note del programma di sala – sembra prendere vita da un desiderio di avventura…". Sul palco la Filarmonica Puccini di Città di Castello che ha di recente superato i duecento anni di storia ed è composta da circa cinquanta bandisti di ogni età.

Nel pomeriggio alle ore 18 sempre nella Chiesa di San Domenico gli "Itinerari Didattici Musicali" con l’Orchestra e i Solisti della scuola comunale di musica Puccini che eseguiranno musiche popolari portoghesi sotto la guida del maestro Nolito Bambini in un programma d’ascolto che spazia dal barocco alla produzione di compositori contemporanei.

Il terzo appuntamento della giornata è alle ore 21 quando il Festival delle Nazioni si sposta a San Giustino, nel Cortile del Castello Bufalini, per accogliere il "Trio Hermes" con Ginevra Bassetti violino, Francesca Giglio violoncello, Marianna Pulsoni pianoforte. Domani alle ore 21 il Festival – quest’anno dedicato al Portogallo – propone invece una serata attorno al Fado, di nuovo nella chiesa di San Domenico, con Vasco Dantas al pianoforte nel concerto dal titolo "Fados, Folias e Outras Dancas Poirtuguesas".