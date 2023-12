Valzer di sedi per le scuole. Ecco cosa cambia da gennaio

SPOLETO - Il Comune individua le sedi per ospitare le alunne e gli alunni della scuola primaria “Sordini“ a partire dall’ 8 gennaio. L’assessore Luigina Renzi (nella foto) e la dirigente comunale, Dina Bugiantelli, hanno incontrato i dirigenti scolastici Massimo Fioroni (Istituto Comprensivo Spoleto1) e Andrea Proietti (Istituto Comprensivo Spoleto2). Con l’avvio dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico, finanziati con fondi Pnrr, le classi della primaria “Sordini“ dovranno essere ospitate in altre strutture comunali. L’accordo, raggiunto al termine di una serie di interlocuzioni per individuare la soluzione meno impattante per i bambini e le famiglie, prevede lo spostamento delle classi nella scuola secondaria di primo grado “Manzoni“ e nella primaria di Villa Redenta. Questa soluzione, che prevede anche lo spostamento delle due classi della scuola secondaria di primo grado “Alighieri“, ospitate alla “Sordini“, nell’edificio della “Pianciani“, resterà in vigore fino alla fine di questo anno scolastico. Da settembre 2024 gli studenti della “Alighieri“ verranno trasferiti o in uno dei locali che i privati hanno messo a disposizione del Comune, a seguito dell’avviso pubblico, oppure nei moduli abitativi ad uso scolastico di cui l’Ente si doterà nei prossimi mesi. Questo spostamento consentirà, sempre dall’anno scolastico 2024 - 2025, di ospitare nell’edificio della “Pianciani“ le nove classi della scuola primaria “Sordini“.