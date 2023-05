Valeria diventa suora laica E arriva la ’festa a sorpresa’

Tutti con una rosa bianca in mano per fare una sorpresa alla compagna di scuola di tanti anni prima, oggi divenuta terziaria francescana. Dunque una festa inaspettata, quella organizzata in un ristorante di Spello dagli ex compagni di scuola di Valeria Stefan, che però, a 43 anni dal diploma, ha saputo dispensare emozioni forti, facendo convergere persone da ogni parte d’Italia. Emozionante la lettura del messaggio rivolto a Valeria, "diffuso in sala in audio, letto dai compagni riuniti in un’altra sala – è il racconto della serata –, fino alla declamazione collettiva dei versi del Cantico delle Creature, la più sublime espressione della poesia e della mistica di S. Francesco, all’abbraccio con Valeria da parte dei suoi compagni", ognuno come si diceva con una rosa bianca in mano. Momenti carichi di emozioni per tutti i presenti, ma ancora di più per Valeria, profondamente commossa. "Ho rischiato l’infarto", ha commentato, per la sorprendente valanga di emozioni. Al momento dei doni, tutti i compagni di classe di Valeria, che ha dedicato la sua vita agli ultimi, ai poveri, ai bisognosi, agli emarginati, le hanno consegnato un pensiero personale scritto su ogni pagina di un diario rilegato a mano, riportante Il Cantico delle Creature e accompagnato da un artistico leggio. Anche il giornalista Paolo Brosio, che aveva avuto modo di incontrare a Santa Maria degli Angeli uno degli ex compagni di scuola di Valeria, le ha mandato i suoi saluti. Ora i i giorni futuri di Valeria, da vivere all’insegna della regola francescana come suora laica della Comunità di Spello, che conta 8 professi, saranno scanditi anche dalle pagine firmate dai suoi compagni di scuola, che hanno voluto esprimerle tutto il loro affetto in questa svolta radicale della sua vita. Una svolta suggellata nel gennaio scorso con la professione solenne compiuta nella chiesa di S.Severino a Spello, al termine di un percorso vocazionale durato 4 anni. Percorso scaturito in un’esistenza tutt’altro che facile, ma vissuta sempre da Valeria con serenità, determinazione e disponibilità, a partire dai banchi di scuola, quando spesso da lei partiva la soluzione di un compito particolarmente arduo per gli altri. Un’esistenza piena, affrontata con il sostegno di alti ideali, fino a diventare appunto una suora laica francescana.

Patrizia Peppoloni