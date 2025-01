Vai Ternana Ospita il Pontedera e sogna l’allungo

L’anno del centenario si apre con la possibilità di staccare il Pescara. Ma c’è anche l’obbligo di tenere a distanza la Torres che ieri ha battuto il team abruzzese e appare in rimonta. Le Fere sfideranno il Pontedera conoscendo inoltre il risultato di Virtus Entella-Rimini in programma alle 15 odierne. "È un anno importante per la Società – commenta Ignazio Abate – e speriamo di riuscire a toglierci grandi soddisfazioni. Faccio i complimenti alla squadra. Dopo Pescara abbiamo staccato soltanto tre giorni e tutti hanno inviato la documentazione del lavoro svolto. Prima di Capodanno ci sono stati due giorni con carichi di lavoro molto elevati e le partite dopo la sosta sono sempre delle incognite. Ci vuole una prestazione feroce per dare un primo segnale a noi stessi. Dobbiamo alzare ulteriormente il livello, ripartendo dalle nostre certezze. Il Pontedera ha cambiato allenatore. Li abbiamo studiati molto. In attacco sono forti fisicamente e in fase difensiva proteggono bene l’area. Vogliamo iniziare con il piede giusto e ho visto i ragazzi con la fame giusta. Voglio una prestazione da grande squadra che sappia rientrare subito sui propri binari".

La lotta per il primato: "Le prime sei della classifica sono tutte dentro. Inizia un altro campionato, in cui la prima fase sarà importantissima. È necessario riprendere subito a fare punti e ritrovare subito la propria identità in modo veloce. Dobbiamo pensare passo dopo passo e ora ogni energia va rivolta al Pontedera". Finora la squadra è andata molto forte, vedi la serie positiva di 19 turni, ma sembra necessaria un’ulteriore progressione: "Quello che abbiamo fatto non basta per essere alla fine davanti a tutti. Va alzato il livello da ogni punto di vista. Ho un gruppo che non è sazio, che ha a cuore le proprie sorti e quelle della città. Avremo partite ben giocate in cui si faticherà a fare punti, altre in cui giocherai male e farai risultato. Abbiamo tanta qualità, ma per alzare il livello dobbiamo essere sempre al massimo a livello mentale. In caso contrario si rischiano brutte figure".

Il tecnico si sofferma brevemente sul mercato: "Devo rispettare i ragazzi per quanto stanno facendo. Ho chiesto di sostituire il difensore e il mediano infortunati. Ci stiamo allenando con alcuni “primavera“ per arrivare a venti elementi. Dunque, dobbiamo integrare. L’idea è che non partirà nessuno dei grandi, ma il mercato è imprevedibile. E se qualche giovane volesse partire per andare a giocare – conclude Abate – lo sostituiremo con qualcuno già pronto che possa far alzare l’asticella". Nei 21 convocati, oltre a Krastev e Damiani, non ci sono Maestrelli, Donnarumma e Bellavigna indisponibili. Il recupero di Capuano e Tito (è in ballottaggio con Martella) potrebbe indurre il tecnico a tornare alla difesa a 4. In porta rientra Vannucchi dopo il turno di squalifica.

Così in campo. Stadio “Libero Liberati“ ore 17.30. TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, de Boer; Romeo, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. PONTEDERA (4-4-2): Tantalocchi; Cerretti, Martinelli, Pretato, Perretta; Ianesi, Guidi, Landinetti, Sala; Italeng, Pietra. All.: Menichini. Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.