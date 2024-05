Uomo ai domiciliari minaccia il suicidio con un cappio al collo: i carabinieri lo convincono a desistere

Perugia, 18 maggio 2024 – I carabinieri di Todi, in provincia di Perugia, hanno salvato la vita di un uomo ai domiciliari che minacciava il suicidio.

Al loro arrivo i militari hanno trovato l’uomo su una scala, con al collo un cappio che scendeva dal balcone superiore e un piede sulla balaustra. I carabinieri hanno subito avviato un dialogo con l'uomo, ai domiciliari per stalking e reati contro la pubblica amministrazione, che si lamentava proprio per le sue vicende giudiziarie. Dopo circa due ore, il comandante della compagnia di Todi, De Liso, è riuscito ad accedere all'interno dell'abitazione nella quale l'uomo si era barricato chiudendo porte e finestre.

L'ufficiale, supportato nella trattativa dal negoziatore del Reparto operativo dei carabinieri di Perugia intanto giunto sul posto, è riuscito dopo circa due ore a far finalmente uscire dall'appartamento l’uomo che è stato portato in ospedale per accertamenti. La vicenda è al vaglio della procura di Spoleto.