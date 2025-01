Un’area camper da riqualificare. Bando ministeriale, caccia ai fondi

Ampliare e riqualificare l’area camper del parcheggio della Ponzianina passando da 18 a 30 piazzole. È la proposta dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore al turismo Giovanni Paroli, approvata dalla Giunta. L’area camper del parcheggio d di via del Tiro a Segno è stata realizzata di recente con fondi del terremoto ed inaugurata dal sindaco Andrea Sisti solo nell’aprile del 2022. Le piazzole pur essendo sprovviste di allaccio di energia elettrica sono state subito preso d’assalto dai turisti per il particolare posizionamento dell’area a pagamento che si trova a ridosso del centro storico e delle scale mobili che conducono al giro della Rocca.

"L’area di sosta per camper del nostro territorio con le maggiori potenzialità di sviluppo, per conformazione, struttura e localizzazione, - si legge nella deliberazione di Giunta pubblicata all’albo pretorio - è sicuramente quella contigua al Parcheggio Ponzianina, che vanta ad oggi 18 piazzole, carente degli standard minimi richiesti. Tale area sorge in prossimità del centro storico, a cui è facilmente, comodamente e rapidamente collegata attraverso la mobilità alternativa (scale mobili e ascensori) che parte immediatamente fuori dal parcheggio".

La zona è ben collegata con tutti i servizi essenziali presenti in città che possono essere raggiunti a piedi o con l’ausilio dei percorsi meccanizzati; l’uscita della superstrada dista inoltre poche centinaia di metri. Strategico risulta il posizionamento dell’area rispetto all’imbocco dei sentieri della montagna spoletina, dei cammini religiosi e dell’ex ferrovia Spoleto-Norcia. Inoltre è a due passi dall’Abbazia di San Salvatore, patrimonio mondiale Unesco.

Ora il Comune intende partecipare al bando del Ministero del Turismo per la realizzazione di interventi finalizzati alla creazione e alla riqualificazione di aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e alla valorizzazione del turismo all’aria aperta. Il contributo massimo è di 3.600 euro per ciascuna piazzola, ma il progetto prevede un ampliamento dell’area da 18 a 30 piazzole per un contributo massimo di 108mila. Il progetto prevede un investimento complessivo di 143mila euro e quindi sarà cofinanziato dal Comune per ulteriori 35mila euro.

A questo punto rimane da capire quali saranno le sorti della seconda area sosta realizzata qualche anno fa sempre con fondi del terremoto in via fratelli Cervi inaugurata ma mai completata, ma anche decisamente meno frequentata di quella di via Ponzianina.