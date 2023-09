"Un’Apecchiese più sicura". Arriva la raccolta delle firme promossa dai motociclisti

Al via una petizione per chiedere agli enti preposti interventi adeguati sull’Apecchiese per renderla più sicura. La raccolta verrà lanciata nel corso della classica di inizio autunno, la passeggiata in moto denominata "Apecchiese Tranquilla", promossa dall’associazione Ferro e Motus in programma per domani (è la nona edizione). L’obiettivo di questa e di altre manifestazioni simili, è quello di "valorizzare la strada e fare in modo che non sia più teatro di incidenti, sensibilizzando i motociclisti, e non solo, nel condurre una guida in sicurezza secondo i dettami del codice della strada oltre che le amministrazioni competenti a migliorare la manutenzione del fondo stradale, la segnaletica e i dispositivi di sicurezza", spiega il presidente di Ferro e Motus Matteo Barbagli.

Per centrare queste finalità e dare un impulso concreto è prevista una raccolta di firme che sarà consegnata al Servizio Strade della Regione dell’Umbria e, per conoscenza, al comune di Città di Castello. La petizione si aprirà in concomitanza della manifestazione e cioè domani mattina alle ore 10 dal Bar Colorado. Il programma della manifestazione prevede una passeggiata su due ruote tra i tornati della provinciale 257 aperta a tutti, per concludersi nel Comune di Apecchio, dove si terrà il pranzo conviviale. "Nell’ambito dell’Apecchiese tranquilla – conclude Barbagli – sarà effettuata anche una raccolta fondi finalizzata al progetto specifico promosso da Ferro e Motus e dedicato al sostegno psicologico delle persone affette dal cancro alla prostata, che andrà ad integrare quella già avviata in occasione del raduno motociclistico ‘The Distinguished Gentleman’s Ride’ che si è tenuto il 21 maggio". I fondi saranno devoluti alla Fondazione Aacc di Città di Castello.