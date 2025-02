Un’altra rissa davanti al ’Formula’. Scatta il Daspo Willy per tre ragazzi

L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto il mese scorso, a gennaio, quando alcuni ragazzi hanno litigato in modo violento nel parcheggio di fronte alla discoteca Formula, riportando anche ferite serie, poi medicate in ospedale. Per tre di loro ieri sono stati emessi altrettanti Daspo Willy che vietano il ritorno nel locale di Città di Castello e nelle sue pertinenze per un anno.

Nel frattempo era già arrivato il provvedimento del Questore che, a fronte dell’ennesimo fatto, ha direttamente chiuso per un mese la discoteca, ponendo i sigilli fino al 15 marzo. Tra gli episodi sul tavolo del Questore Dario Sallustio c’è anche quello di gennaio quando i carabinieri erano intervenuti nel corso della rissa avvenuta nella zona del Formula con diverse persone coinvolte. Nel parcheggio antistante il locale si era sviluppato infatti un violento litigio e i tre giovani destinatari del Daspo erano stati identificati nel gruppo di coloro che avevano preso parte ai fatti.

Alcuni giovani avevano riportato ferite al volto. I carabinieri della compagnia di Città di Castello hanno notificato proprio ieri ai tre ragazzi (residenti in Altotevere, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, già con precedenti di polizia) il provvedimento del "Divieto di accesso ai pubblici esercizi e di intrattenimento", il cosiddetto Daspo Willy per la durata di un anno. Il Questore della provincia di Perugia cita "le gravi condotte tenute nei pressi della discoteca tifernate, le modalità con cui si erano svolti i fatti e l’allarme sociale creato, il comportamento tenuto dalle persone coinvolte tale da determinare una situazione di grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche per evitare il ripetersi di episodi analoghi": sono alcune delle ragioni alla base del provvedimento. A una manciata di giorni dalla rissa dunque il locale è stato chiuso e per tre ragazzi è scattato il Daspo. La vicenda della chiusura del Formula ha creato molto scalpore in città perché lo stop coincide con la stagione dei veglioni rionali che si svolgono proprio nel locale: sul caso si è aperto un dibattito che coinvolge anche la politica.