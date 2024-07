Una sola ’Linea’ per 10 musei umbri. Performance d’arte in simultanea

Una nuova “linea“ ricca di creatività, fermenti e intuizioni attraversa l’estate dell’arte e della cultura. E’ il nuovo tassello de “La Sottile linea d’Umbria“, fortunato progetto dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionali Musei Umbria che sta animando con l’arte contemporanea i 14 musei statali del Cuore Verde. Ora l’iniziativa prosegue intrecciandosi con i dieci musei civici che fanno parte del progetto “MuseiOn“ della Regione: da questo sabato al 5 ottobre ospiteranno due collettivi artistici del territorio, “BecomingX“ e “Trascendanza“ che daranno vita a cinque appuntamenti multimediali, animando e facendo dialogare ogni volta due musei in contemporanea.

Nasce così “Due musei, due punti una sola linea. Performance artistiche simultanee”, progetto che ieri è stato presentato a Palazzo Donini dall’assessore regionale alla cultura, Paola Agabiti, dal direttore dei musei statali Costantino D’Orazio e dalla dirigente regionale Antonella Pinna insieme agli artisti, a sindaci e assessori dei vari comuni. L’iniziativa coinvolge le dieci realtà del progetto “MuseiOn“ voluto dalla Regione per incoraggiare gli operatori museali a fornirsi di attrezzature tecnologiche.

"Il progetto – ha ricordato l’assessore Agabiti – è iniziato con i fondi comunitari durante la pandemia, quando i musei erano chiusi, per restare in contatto con i visitatori. Oggi è stato ampliato e rafforzato, ed è anche uno strumento di promozione turistica". D’Orazio ha sottolineato "l’intreccio virtuoso grazie al quale la nostra istituzione nazionale collabora concretamente con la Regione e con i musei comunali. La finalità è la stessa, lo dimostra questo circuito grazie al quale nascerà la nuova prospettiva che proietta nel futuro l’arte dell’Umbria, con l’antico e il contemporaneo che vanno a braccetto".

Con “Due musei, due punti una sola linea“ i dieci musei potranno così sperimentare le potenzialità delle loro attrezzature dialogando a distanza con l’aiuto dei Collettivi BecomingX e Trascendanza, con una serie di opere originali che giocano tra la grafica, la videoarte, la musica e le performance artistiche.

I cinque appuntamenti collegheranno due musei lontani tra loro dal punto di vista geografico e delle collezioni, ogni volta con due momenti distinti: in ogni museo si terrà alle 18 un laboratorio per ragazzi tra i 6 e i 12 anni, poi alle 19,30 una performance artistica che coinvolgerà due artisti e due musicisti all’interno di un’installazione sonora in una delle sale del percorso. "Un’idea semplice e complessa – dice Daniele Pampanelli di BecomingX –. Due disegnatori realizzeranno la stessa tela in simultanea in due musei, su sonorizzazione di Trascendanza. Ha creato un’unica installazione sonora e ambientale sulla quale interverranno live i musicisti".

Si comincia questo sabato al Museo di Palazzo Trinci a Foligno e al Museo della città e del territorio in Palazzo Eroli a Narni. Il 3 agosto sarà la volta della Pinacoteca comunale di Città di Castello e del Complesso museale di San Francesco a Montefalco, il 7 settembre del Museo civico di Palazzo dei Consoli a Gubbio e del Complesso museale di San Francesco e Museo della Civiltà dell’ulivo a Trevi, quindi il 28 settembre dialogheranno Palazzo Collicola a Spoleto e il Museo regionale della ceramica a Deruta per finire sabato 5 ottobre con il Museo civico Archeologico e Pinacoteca “Rosa“ di Amelia e Palazzo della Corgna e Fortezza Medievale a Castiglione del Lago.