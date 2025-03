Una serata per assaporare cibo e vita

“Gusta, ammira, gusta: charity dinner“ è il titolo e il fine dell’iniziativa promossa dall’associazione “Nati per vivere“, Fondazione Fabio e Simona Cancelloni impegnata per affrontare e contrastare un tema delicato e difficile, quello della depressione e gli effetti che producono nella vita di tanti promuovendo, di contro, progetti di prevenzione in vari contesti, dalle scuole alle aziende. È in programma giovedì 20, alle 20, nelle sale della La Locanda del Cardinale. Per una serata che sarà nel segno del teatro, del fumetto e, naturalmente, dell’arte culinaria, con il menu firmato da tre chef umbri: Andrea Impero, 1 stella Michelin, del Borgo Brufa, Claudia Di Meo e Davide Massatani supportati dagli chef della Locanda del Cardinale. I commensali avranno poi un menù, dal punto di vista grafico, decisamente particolare. Si è infatti deciso di accompagnare i commensali non con il solito foglio scritto ma con un fumetto - primo esperimento in Italia - e per l’occasione si è messo a disposizione anche Moreno Chiacchera, fumettista di fama internazionale, già con Bonelli e Pixar: il menù sarà concepito come un vero e proprio album di figurine. La cena avrà il supporto artistico degli allievi di TeatrArt guidati dall’attrice Francesca Di Meo. Teatrart accademia di formazione artistica è riconosciuta in tutta Italia proprio per il suo percorso formativo: "Analizziamo i passaggi delle emozioni umane. Accarezziamo anime. Ispiriamo vite. Ogni persona ha una storia da raccontare", recita la mission.