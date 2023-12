"Una mamma per amica", progetto per le donne in gravidanza

CASTIGLIONE DEL LAGO - "Una mamma per amica" è un progetto promosso dal Comune di Castiglione del Lago per sensibilizzare la comunità ad avere particolari accorgimenti nei confronti delle donne in gravidanza e delle neomamme/neopapà o comunque di tutti coloro che si occupano a vario titolo di minori in tenera età (0-4 anni). Oltre alla buona pratica del "Saltafila" all’interno dei esercizi commerciali che consiste nell’avere un canale preferenziale per accorciare i tempi di attesa, con facilitazioni quali fasciatoio e/o angolo per l’allattamento all’interno dei punti vendita, ristoranti e pubblici esercizi, si vuole promuovere così la creazione di una rete di esercizi commerciali e piccole attività di vicinato che, nello svolgimento della loro funzione specifica, possano essere punti di riferimenti per le donne in gravidanza.Verrà creato un elenco degli esercizi commerciali che aderiscono: domande entro il 31 dicembre 2024 e la commissione per la valutazione delle istanze di ammissione all’elenco si riunirà ogni 4 mesi per l’esame delle richieste.