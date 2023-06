"Una lezione politica" La Lega ci ripensa

TERNI La sconfitta alle elezioni "è stata per il centrodestra una lezione di vita politica" per il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Pastorelli. "Terni dimostra - continua - che la politica non è una equazione matematica in cui si ottengono gli stessi risultati anche cambiando i fattori. Non si può improvvisare togliendo un sindaco (il leghista Leonardo Latini, ndr) che aveva fatto bene solo per far valere la percentuale dei sondaggi". E non a caso la Lega non è più rappresentata in Consiglio comunale. Proclamati i 32 consiglieri. Eccoli. Maggioranza (20 consiglieri su 32); Con Bandecchi per Terni (10), Andrea Colasanti, Ivano Consalvi, Massimo Francucci, Maria Elena Gambini, Massimiliano Marchetti, Agnese Passoni, Mirko Presciuttini, Danilo Primieri, Alessandra Salinetti, Andrea Sterlini; Alternativa popolare (5) Viviana Altamura, Raffaello Federighi, Sara Francescangeli, Marco Iapadre, Guido Verdecchia; Bandecchi sindaco (3) Claudio Batini, Ilaria Fortunati, Roberta Trippini; Terni per loro (2 ) Michela Bordoni, Marco Schenardi. Opposizioni: FdI (5) Marco Cecconi, Cinzia Fabrizi, Orlando Masselli, Roberto Pastura, Elena Proietti: Pd (3) Francesco Filipponi, José Kenny, Maria Grazia Proietti, Pierluigi Spinelli; FI, Francesco Ferranti; Masselli sindaco, Valdimiro Orsini; M5S, Claudio Fiorelli.