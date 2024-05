Una colomba bianca donata ai futuri sposi

ORVIETO In piazza Duomo si è rinnovata l’antica tradizione della Palombella durante la solennità di Pentecoste. Questo evento, documentato nell’Archivio dell’Opera del Duomo sin dal 1387 e noto allora come “Pasqua rosata“, è caratterizzato dalla consuetudine di far cadere dall’alto una pioggia di petali di rose durante la messa, simboleggiando la discesa dello Spirito Santo. I petali di rose sono l’elemento principale delle infiorate realizzate dalle squadre di infioratori per Orvieto in Fiore. Giunto alla sua 12esima edizione, questo evento è promosso dal Comitato cittadino dei quartieri e rievoca i festeggiamenti per le nozze di Giovanna Monaldeschi della Cervara e Pietro Antonio Monaldeschi della Vipera. Il loro matrimonio, celebrato durante la Pentecoste del 1464, segnò la pacificazione della città dopo un secolo di sanguinosi conflitti. A un’altra coppia, composta dal giornalista orvietano Stefano Corradino e Francesca Morotti, che si sposerà in Duomo sabato 25 maggio, è stata consegnata una colomba bianca.