Un Teatro “fantasma“ a Monteluco. Nel degrado la nuova struttura

Che fine ha fatto il Teatro all’aperto di Monteluco e quando si potrà assistere al primo spettacolo? A chiedere informazioni su quell’opera finanziata con il fondo complementare al Pnrr, per un importo di 607.500 euro, qualche mese fa erano stati i consiglieri comunali di opposizione Dottarelli e Profili (Alleanza Civica) che avevano presentato anche un interpellanza al sindaco, ma ad oggi non c’è ancora una risposta. Gli interventi di rigenerazione urbana degli spazi aperti hanno riguardato anche il campetto sportivo del prato grande con annesse strutture in muratura, che ospitano anche nuovissimi bagni accessibili ai disabili. I lavori sarebbero completati da tempo ed il campetto è anche stato inaugurato ed affidato, almeno per l’anno scorso, alla Proloco Monteluco. Diversa invece la situazione per il nuovo Teatro all’aperto che ha sostituito lo storico campo da tiro a piattello. Anche in questo caso è stata totalmente riqualificata la struttura in muratura che in passato ospitava i locali di una pizzeria ed il campo da tiro è stato rigenerato con un giardino illuminato con la funzione di Teatro all’aperto da cento posti. In ricordo del vecchio tiro a piattello è stata restaurata una storica cabina delle piazzole di tiro. L’accesso al giardino è impedito da un cancello scorrevole che però è aperto e chiunque più accedere a qualunque ora, anche di notte. Ad oggi, da quanto risulta, il teatrino non sarebbe ancora stato affidato ad alcun soggetto gestore ed è praticamente abbandonato senza custodia. I due consiglieri di opposizione hanno già segnalato anche "la mancanza di recinzioni adeguate, la presenza di fili spinati pericolosi nel bosco circostante e l’assenza di segnali che confermino se i lavori siano effettivamente terminati o meno". L’amministrazione comunale aveva dichiarato di avere intenzione di inaugurare il nuovo teatrino nel mese di settembre 2024, ma la cerimonia non è mai avvenuta ed il teatrino rimane ad oggi inutilizzato e si rimane in attesa del primo spettacolo. L’intervento attivato dal Comune era finalizzato anche alla riqualificazione e valorizzazione del Monteluco che soprattutto nei mesi estivi accoglie anche molti turisti. Ad oggi però la situazione rimane critica perché oltre al Teatro all’aperto inutilizzato è chiuso anche uno dei due chioschi storici, ovvero quello in legno che si trova proprio all’ingresso del prato grande. Sull’esterno è ben visibile già da un po’ di tempo il cartello "affittasi".