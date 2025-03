Un secolo di Stranieri Specchio del mondo. Palazzo Gallenga tra passato e futuro

"Mai vista così tanta gente nella Sala dei Notari", con queste parole la sindaca, Vittoria Ferdinandi, ha commentato la presentazione del documentario della Tgr Umbria e di Rai Umbria "Lo Specchio del Mondo – 100 anni di Università per Stranieri" a cura di Alessandro Buscemi e Ivano Porfiri con il montaggio di Francesco Fiocchi. Una storia lunga 100 anni per un’istituzione che ha segnato nel profondo Perugia ed è ambasciatrice dell‘Italia nel mondo. La presentazione è stata aperta dal Caporedattore della Tgr Umbria, Luca Ginetto, che ha ricordato le numerose produzioni editoriali della redazione umbra, l’unica nell’ambito della Tgr a realizzare documentari e podcast. Poi i saluti del rettore, Valerio De Cesaris, della vicedirettrice della Tgr – Testata giornalistica regionale della Rai, Roberta Serdoz, del direttore della sede regionale della Rai, Giovanni Parapini, e quindi il racconto di come è stato realizzato il documentario da parte di Buscemi, Porfiri e Fiocchi; in particolare per la raccolta di tutto il materiale video attraverso il grande patrimonio di RaiTeche. La Stranieri vista attraverso racconti e testimonianze, i personaggi illustri che hanno frequentato le aule di Palazzo Gallenga attraverso immagini inedite. Ma anche i momenti difficili, le inchieste e le ripartenze; insomma il suo passato e il suo futuro. De Cesaris ha ringraziato a nome di tutto l’Ateneo la Tgr e la sede Rai per la realizzazione di questo importantissimo documento che resterà nella storia. Serdoz e Parapini hanno annunciato che ora il documentario (della durata di 35 minuti) verrà trasmesso da Rai5, RaiScuola, Rai Italia (il canale trasmesso in tutto il mondo) e sulla piattaforma Raiplay. Nel frattempo è già visibile sul sito della Tgr Umbria www.tgr.rai.it/umbria.