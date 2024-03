Un Poligono di tiro senza barriere. Arriva la Nazionale paralimpica

Un impianto di tiro a segno senza barriere architettoniche, totalmente accessibile e a disposizione della nazionale italiana paralimpica. È stata una giornata speciale quella di ieri, dove al Poligono di Tiro di Spoleto sono stati convocati gli atleti paralimpici per un allenamento intensivo sotto la supervisione e i consigli di Giuseppe Ugherani, tecnico della nazionale azzurra paralimpica, già comandante del centro sportivo carabinieri, sezione tiro a segno e tiro a volo. A fare gli onori di casa è stato il presidente del Tiro a Segno, Antonio Pismataro,insieme ai tecnici della sezione spoletina. A salutare per l’occasione l’arrivo di Ugherani anche la comandante della compagnia dei carabinieri di Spoleto, capitano Teresa Messore. La struttura sportiva della città del festival prosegue così il proprio cammino di rilancio avviato, non senza difficoltà di varia natura, con la presidenza Pismataro, al quale si deve la realizzazione di nuovi ed efficienti impianti. La sezione oggi è “Centro Tecnico Paralimpico della Unione Italiana Tiro a Segno“. In Italia l’unico poligono totalmente accessibile è quello di Bologna. Per fare crescere il movimento c’è bisogno di impianti senza barriere architettoniche come quello di Spoleto. Il Tsn di Spoleto, oltre alla palestra per il tiro ad aria compressa con 18 linee, può contare su un poligono a 25 metri per l’utilizzo di armi di grosso calibro con 6 linee di tiro ed infine un poligono da 50 metri per l’utilizzo di pistole e carabine con 10 linee di tiro. Il progetto di riqualificazione però non è terminato. È in programma anche il recupero della storica sede della segreteria (immobile realizzato nel 1848), con un finanziamento della ricostruzione. L’immobile ospiterà la Country House.

Il presidente Pismataro pone anche l’attenzione sui considerevoli successi da parte dei giovani atleti spoletini, successi di livello nazionale. La sezione ha una attività giovanile di rilievo organizzata e svolta dall’allenatore nazionale Mauro Pettini, vice presidente della sezione. Tanti gli appuntamenti in programma. A cominciare dal prossimo 7 aprile quando Spoleto ospiterà una prova del Campionato Italiano di Target Sprint al quale saranno presenti atleti di prestigiose sezioni Italiane. Verranno organizzati, inoltre, il Trofeo del Festival dei due Mondi a luglio e a settembre, il Trofeo Memorial Guido Carletti per le pistole e il Trofeo Città di Spoleto per le carabine, tutti a carattere nazionale.