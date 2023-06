Un legame intenso Da Amelia a Perugia da Assisi a Spoleto fino a Gubbio e Foligno

Sono tanti i luoghi dell’Umbria che hanno visto le visite del presidente Berlusconi. La Comunità Incontro di Amelia ad esempio, che esprime profondo cordoglio: "Un uomo, un imprenditore capace e un leader politico carismatico che ha segnato la storia del nostro Paese, al quale siamo profondamente legati. La mission comunitaria nella lotta e nella cura delle dipendenze è stata condivisa negli anni anche dal presidente Berlusconi, in virtù della stretta amicizia con il nostro fondatore Don Pierino Gelmini...Innumerevoli e indimenticabili le visite di Berlusconi a Molino Silla". Il capo struttura Giampaolo Nicolasi, il direttivo, lo staff multidisciplinare e i ragazzi in percorso della Comunità Incontro Onlus “si stringono alla famiglia Berlusconi”. Anche Gubbio ricorda Berlusconi e le sue visite legate alla varie edizioni della "Scuola di formazione di Forza Italia", organizzate al Park Hotel Ai Cappuccini dal 2001 al 2006. Berlusconi, arrivava a bordo del suo elicottero, atterrato al polisportivo "Pietro Barbetti". Erano giornate "da prima pagina" per la città, con risvolti importanti sul piano promozionale ed anche politico. Che in quei giorni era facile incrociare nelle strade e nei locali del centro storico. A Perugia si ricordano le visite del Presidente sia in occasione delle elezioni del sindaco Romizi che della Presidente della Regione Donatella Tesei. In particolare la sua “prova“ come cioccolatiere in occasione di Eurochocolate. E prima ancora la sua visita ad Assisi dove nel 2002da premier accolse Papa Woytila ad Assisi. E ancora Foligno, dove ebbe legami con l’allora onorevole azzurro Luciano Rossi e poi a Psoleto con la senatrice Ada Spadoni Urbani. L’ultima visita nella città della Quintana nel 2019 quando si recò anche a Palazzo Candiotti. Il presidente Domenico Metelli e tutto l’Ente Giostra ricordano quell’incontro ed esprimono profondo cordoglio. Metelli ricorda come fu proprio Berlusconi a nominarlo Cavaliere della Repubblica.