Un focus sul Consultorio negli appuntamenti per le famiglie

SPOLETO In biblioteca si parla del programma del Consultorio. Tornano gli appuntamenti, rivolti alle famiglie, del progetto “Dal Consultorio familiare alla Biblioteca: Nascere e Crescere…Leggendo“, realizzato dalla biblioteca comunale Carducci e dal Consultorio familiare di Spoleto, iniziato a novembre 2022 ed inserito nel Programma “Nati per Leggere“. Gli incontri, che si terranno con cadenza mensile (ad esclusione della pausa estiva), sono organizzati in collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana, il servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza dell’Usl Umbria 2, distretto di Spoleto, i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Spoleto, la scuola comunale di musica e danza Alessandro Onofri e l’associazione Spoleto Musica. Martedì 25 marzo alle 16.30, nelle sale della biblioteca comunale di Palazzo Mauri, si terrà il primo appuntamento dal titolo “Il Consultorio nel percorso nascita“ e verrà presentato il programma per l’anno 2025.