Un flash mob per la liberazione di Cecilia Sala

GUALDO TADINO - Un flash mob per chiedere la liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in un carcere di massima sicurezza a Teheran, è in programma per martedì 7 gennaio alle 11.30 nella centralissima piazza Martiri della libertà. L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’associazione “Articolo 21“, in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino: punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda della reporter, ricordata anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno, e sulla condizione di tante altre donne incarcerate ingiustamente in Iran; vuole essere anche un’occasione importante per esprimere solidarietà alla giornalista e alle donne che subiscono privazioni e ingiustizie. È prevista la presenza di classi di studenti delle scuole gualdesi. L’evento sarà "la prima iniziativa su scala nazionale in favore di Cecilia Sala con la partecipazione di cittadini e studenti".