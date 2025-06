"Un corso Its in Agricoltura sostenibile". Si parte con la Summer School a luglio

"Formazione, innovazione e sostenibilità per costruire l’agricoltura del futuro". È quanto affermato dal sindaco Roberta Tardani, nell’intervento che ha aperto al Palazzo del Capitano del Popolo l’assemblea generale di Confagricoltura Umbria sul tema “Produzione e reddito al centro, la nuova Europa agricola“. "Orvieto è, da sempre, un territorio profondamente legato all’agricoltura, sia per la qualità delle sue produzioni sia per la tradizione che da secoli lega le nostre comunità alla terra. Sono questi i valori che dobbiamo difendere, tenendo però ben chiaro che oggi ci si muove in un contesto complesso e instabile dal punto di vista geopolitico, climatico ed economico che impone di procedere con pragmatismo e con una chiara visione verso la transizione verde che richiama l’Europa ma che deve essere sostenibile nella sua attuazione per cittadini e imprese – ha affermato Tardani – diciamo spesso il valore dell’agricoltura non è solo economico e produttivo, ma anche ambientale. Il dialogo tra istituzioni, imprese e associazioni è fondamentale per affrontare le sfide di oggi: dalla sostenibilità ambientale alla competitività economica, passando per la sicurezza sul lavoro e l’innovazione tecnologica. Innovazione che unita alla sostenibilità, che non è solo una questione etica ma anche un elemento competitivo utile sul mercato. Anche i Comuni, nel loro piccolo – ha proseguito – possono svolgere un ruolo in questa partita attraverso la pianificazione urbanistica attenta al territorio, il sostegno alle filiere locali, la promozione e valorizzazione dei prodotti tipici, il dialogo continuo con le associazioni di categoria e le aziende. Noi stiamo cercando di farlo anche attraverso la formazione per far sì che una delle vocazioni di questo territorio possa diventare un’opportunità di lavoro e di futuro per i nostri giovani e per mantenerli qui e contrastare lo spopolamento delle Aree interne come la nostra. Anche insieme a Confagricoltura Umbria, infatti, e confrontandoci con il mondo delle imprese e della scuola abbiamo condiviso l’obiettivo di portare a Orvieto un corso Its in Agricoltura sostenibile e Smart farming partendo da una Summer School che si terrà a luglio con la quale testare le concrete possibilità di dare forma a questo percorso e di avvicinare i nostri giovani a un mondo affascinante che si sta innovando e che ha bisogno di nuove e moderne professionalità".