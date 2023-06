Un concerto in canile per promovere l’adozione degli animali

La musica scende in campo per sensibilizzare sull’adozione di cani e gatti custoditi in strutture pubbliche o private. E contro, ovviamente, la pratica barbara dell’abbandono, sempre in agguato soprattutto con l’inizio delle vacanze. Oggi alle 16, infatti, si terrà un concerto al canile comunale in località Ferratelle. Si esibiranno i giovani e bravi violinisti Elena Casagrande e Lucrezia Sannipoli, insieme alla loro insegnante Katia Ghigi (foto) La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Scuola di musica della media Mastro Giorgio – Nelli, della Scuola comunale e di “Al Fondino”. L’occasione offre anche l’opportunità, per chi lo desidera, di prendere contatto e visitare una struttura seguita dal competente servizio della civica amministrazione oltre che dall’autorità sanitaria, che vigila sulla salute degli animali. Intorno al canile operano anche diversi volontari e volontarie che per loro conto assistono da vicino cani e gatti e sensibilizzano la popolazione sulle adozioni. Settore questo che per quanto riguarda il canile eugubino registra annualmente cifre significative.