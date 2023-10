Un aiuto ai piccoli pazienti: "C’è il Triage pediatrico"

"All’interno dell’ospedale di Perugia è stato istituto un anno fa il Triage pediatrico, un nuovo modello di risposta assistenziale per razionalizzare i tempi di attesa in funzione delle necessità dei piccoli pazienti che accedono in Pronto Soccorso".

È questa la replica del Santa Mari Della Misericordia al botta e risposta in Consiglio regionale tra Tommaso Bori del PD e la Giunta regionale.

"La nuova organizzazione dell’urgenza pediatrica, che si è conclusa a maggio di quest’anno – spiega l’ospedale – , ha previsto l’individuazione di un’apposita area dedicata (collocata in Clinica Pediatrica, blocco H piano 2) per l’effettuazione del triage dei piccoli pazienti. L’area dedicata è stata individuata per facilitare gli accessi dei pazienti in età pediatrica e neonatale e ottimizzare spazi e risorse. Qualora, erroneamente, le famiglie accedano direttamente in Pronto Soccorso generale, è comunque prevista la presa in carico dei pazienti pediatrici, con una rapida valutazione sanitaria e l’accompagnamento in Clinica Pediatrica da parte del personale sanitario. I piccoli pazienti critici con codici di alta priorità continueranno, invece, ad essere trattati direttamente al Pronto Soccorso generale. Infine, nel progetto di completamento dei lavori di adeguamento del Pronto Soccorso Generale – conclude la nota – è prevista un’area dedicata e riservata ai pazienti pediatrici".