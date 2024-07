Umbria al centro delle note medievali. C’è il Primo festival DeMusicAssisi

Dal 15 al 20 agosto Assisi diventerà simbolicamente capitale della musica medievale con la prima edizione del festival DeMusicAssisi. Promosso dal Comune in sinergia con l’Accademia d’arti antiche Resonars che cura la direzione artistica, rappresenta un seguito per l’evento Laudes, nato nel 2023, grazie ad un ricco programma che conta oltre 20 appuntamenti. Protagonisti di concerti e conferenze saranno artisti e ricercatori italiani ed internazionali. L’obiettivo del festival, novità assoluta per l’Umbria, è far conoscere a tutti la musica medievale anche attraverso nuovi modi di divulgazione. In quest’ottica, il 19 agosto a partire dalle 21, nella sala delle Volte sarà proposto il dj set medieval music. Il festival, un "viaggio temporale fra il XIII ed il XV secolo" inizierà il 15 agosto con l’apertura di un infopoint in piazza del Comune (alle 18) ed un concerto a palazzo Monte Frumentario (alle 21). La Lauda è il tema dell’edizione 2024, presentata alla sala Pagliacci della Provincia di Perugia. A spiegare i dettagli dell’evento Giulio Proietti, i direttori artistici Massimiliano Dragoni e Luca Piccioni, la sindaca di Assisi Stefania Proietti accompagnata dall’assessore al Turismo, Fabrizio Leggio. "Sarà un agosto assisano incentrato sul medioevo", ha detto Leggio ricordando il sold out degli eventi del 2023. "Il feedback positivo ha portato ad una edizione più ricca che mai", ha aggiunto. Mentre la sindaca Proietti ha evidenziato che "il progetto è nato grazie ad una proposta corale e vivere la città sarà un’esperienza".

Chi visiterà Assisi in quei giorni potrà anche scoprire l’antica arte dei liutai con una mostra dedicata agli strumenti antichi. "Ci si appassionerà a qualcosa di straordinario", ha aggiunto Proietti. Sarà "Seraf, il canto degli Uccelli tra Oriente e Occidente: Francesco d’ Assisi e Farid Al din Attar" il concerto di chiusura del 20 agosto, a cura dell’Ensemble Calixtinus. Il festival tornerà poi a settembre, l’1 e il 2, con due appuntamenti speciali alla Rocca Maggiore in occasione dei 40 anni dell’Ensemble Micrologus. Il nuovo sito dedicato demusicassisi.it, disponibile anche in lingua inglese, permette di scoprire il programma degli eventi, tutti gratuiti ma da prenotare.