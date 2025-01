Umbertide, chiude il negozio “Idea“: "Qui lascio un pezzo del mio cuore"

UMBERTIDE - Un’altra serranda abbassata in piazza Matteotti. Dopo 60 anni chiude una degli storici esercizi del centro storico, giunto fino a oggi come “Idea“, negozio di bomboniere e articoli da regalo e che aprì nel 1965 come apprezzatissima cartoleria, grazie alla signora Paola Banelli. Nel 2001 fu la figlia Silvia a raccoglierne l’eredità fino all’addio di questi giorni. "Qui lascio un pezzo di cuore – dice su Fb –: grazie, anche a nome di mia madre, per questi 60 anni di contatto con il pubblico. Grazie a tutti i clienti che ci hanno dimostrato affetto e fiducia e nel corso del tempo sono diventati dei veri amici. Grazie anche a ha dimostrato il proprio affetto venendo a farci un saluto". Immediato l’abbraccio della rete: "Ti auguro il meglio, ma la piazza sarà meno colorata senza le tue meraviglie", scrive Ilenia. E Mary: "Mi legano al tuo negozio tantissimi bei ricordi". Quindi Emanuela: "Hai fornito le bomboniere per tutte le cerimonie dei miei figli mi mancavano i matrimoni potevi aspettare".