“Ulisse e la luna“ chiude la rassegna per bambini al teatro Brecht

“Ulisse e la luna” è la nuova produzione Fontemaggiore che oggi e domani alle 17 chiude la rassegna “Uno spettacolo di famiglia” dedicata ai più piccini al Teatro Brecht di San Sisto.

Per la regia di Giuseppe di Bello, con Enrico de Meo e Valentina Renzulli (nella foto), lo spettacolo è adatto a partire dai 5 anni e racconta di Ulisse, bambino malinconico che vive nel seminterrato di una palazzina di trenta piani. Ulisse, oppresso dal peso di tutto questo cemento, decide di intraprendere un viaggio in cima al palazzo per toccare il cielo, dove sa che vive il suo papà. Lungo il percorso s’imbatte in vari personaggi, finché, proprio in cima, incontra Aurora.

“Ulisse e la luna” è il viaggio di un bambino che riesce a trovare dentro di sé il coraggio per uscire dal suo seminterrato interiore e attraversare il palazzo che, in fin dei conti, è un po’ come la vita. Ingresso unico a 7.50 euro, alla biglietteria – aperta oggi e domani dalle 16 - oppure on line sul sito www.fontemaggiore.it.