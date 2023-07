UJ e le Berklee Clinics Passione e talento la musica si “studia“ con una full immersion

Un festival nel festival vive e anima di suoni, entusiasmi e talenti il Complesso di Sant’Anna, in viale Roma. E’ qui che dal 4 luglio sono in pieno fermento le Clinics del Berklee College of Music di Boston, la più prestigiosa scuola di musica d’America che da 36 edizioni organizza i suoi esclusivi seminari durante Umbria Jazz. Da qui sono passati oltre 6500 studenti e tante stelle del jazz. Quest’anno sono 210 i partecipanti arrivati davvero da ogni parte del mondo, per quello che ormai è uno dei tratti essenziali dell’identità di UJ, con la direzione artistica di Giovanni Tommaso, anima e memoria storica delle Clinics.

Per i ragazzi l’esperienza perugina è una full immersion nella musica a 360 gradi, che inizia in inverno, racconta Giulia Truffarelli, responsabile della segreteria Clinics della Fondazione UJ. "I partecipanti devono affrontare provini on line con i selezionatori del Berklee e solo dopo possono iscriversi ai nostri corsi".

L’avventura perugina è serrata e intensisima. La mattina ci sono le lezioni dei corsi di strumento per pianoforte, batteria, tromba, basso, contrabbasso e chitarra, con tre classi di voci, a indirizzo pop, jazz e gospel, divisi in tre livelli, principianti, intermedio e avanzato. Nel pomeriggio lezioni di ensemble, tutti insieme, poi dalle 18.30 le jam session. E la sera c’è il pass per andare ai concerti all’Arena Santa Giuliana, una magia che solo Umbria Jazz sa regalare. Intanto ci si prepara al momento clou delle Clinics, le esibizioni finali sotto la guida di Giovanni Tommaso. Prima sul palco delle Clinics a Sant’Anna (domani e sabato dalle 14.30, domenica dalle 11) per poi affrontare i palchi del festival: domani e sabato ai Giardini Carducci alle 18.30, domenica il gran finale in Piazza IV Novembre alle 19.30. E non finisce qui perché il Berklee assegnerà le borse di studio e Tommaso sceglierà gli studenti migliori per il concerto d’apertura di UJ Winter a Orvieto.

Sofia Coletti