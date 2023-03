Ucraina, una terra di amici Gubbio stringe un patto

La città di Gubbio e la municipalità di Ivano-Frankivsk, in Ucraina, sono ora strette tra di loro in un patto di amicizia. Il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati ed il Segretario Generale della città ucraina di Ivano- Frankivsk, Victor Synyshyn, presente in rappresentanza del sindaco Ruslan Martsinkiv, hanno firmato (foto) l’accordo che lega le due città in amicizia e cooperazione. L’intesa si sviluppa in ambito culturale ed economico, ma non solo: le due città beneficeranno di scambi di esperienze, iniziative nell’artigianato, nel turismo e nella promozione di ambedue i territori. Soprattutto in un periodo così difficile e delicato per l’Ucraina, questo legame funge anche da collante solidale e ricorda l’impegno della città nei confronti di questo popolo, già arrivato a Gubbio quest’anno con la Kiev State Ballet School in occasione del Festival di danza internazionale “Renato Fiumicelli”.

La cerimonia, che si è svolta a Palazzo Pretorio, ha visto la presenza del presidente del Maggio Eugubino Marco Cancellotti, la presidente dell’associazione Mist-Il Ponte di Gubbio Lesya Korolyk-Boyko, i professori Sandro Pauselli, Laura Zampagli, Mariella Baldinelli, Francesca Sannipoli e Fernando Sebastiani per l’associazione Gemellaggi, così come il direttore della Caritas eugubina Luca Uccellani e Andrea Martinelli per l’Università dei Fabbri. Il patto è stato suggellato da doni reciproci: Ivano-Frankivsk ha offerto a Gubbio un quadro rappresentante il panorama della città ucraina, mentre la città dei Ceri ha donato un piatto di ceramica raffigurante gli stemmi delle due città connessi da un ramoscello di ulivo, simbolo di pace. Stirati e Synyshyn hanno entrambi sottolineato l’importanza dell’amicizia tra città anche distanti, soprattutto in un momento di instabilità come quello attuale.