Ubriaco alla guida causa incidente. Alcol sei volte oltre i limiti previsti

Provoca un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per i coinvolti, e viene trovato in stato d’ebbrezza alcolica, con un tasso di alcol nel sangue quasi sei volte superiore al limite previsto. Protagonista un quarantenne di origini marocchine che è stato denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Nella notte di martedì l’uomo, alla guida di un’utilitaria, nel percorrere la via Biturgense, in località Regnano di Città di Castello, è rimasto coinvolto in un incidentre stradale con un’ altra auto condotta da un ventiduenne del posto. Soccorsi dai carabinieri e dal personale sanitario del 118, i due conducenti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati in ospedale per le veriche del caso. Entrambi hanno riportato lesioni ritenute guaribili con una prognosi inferiore ai venti giorni e che quindi non destano alcuna preoccupazione.

I militari, nell’ambito dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, hanno sottoposto le persone coinvolte agli accertamenti finalizzati a verificarne lo stato psicofisico rilevando, a carico del quarantenne appunto, un tasso alcolemico, come detto, di quasi sei volte superiore al limite di legge. Per l’automobilista in questione è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria con l’accusa di guidad in stato d’ebbrezza. Nei confronti dell’uomo, i carabinieri hanno provveduto anche al ritiro della patente di guida e al sequestro della vettura ai fini della confisca.