Tutto il piacere della lettura con “Il Maggio dei libri“ a Magione

Celebrazioni di feste civili nazionali, iniziative per bambini e letture di Nati per Leggere ma anche incontri con autori e autrici dall’attualità alla storia locale, incursioni tra diversi generi letterari e letture in doppia lingua. E’ ricco e variegato il programma del “Maggio dei libri“ promosso dal Comune di Magione e Sistema Museo, in collaborazione con Komunicareleditoria, nell’ambito della campagna nazionale per la promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura. Si comincia oggi alle 17.30 con la presentazione online del libro “La paga del sabato” di Beppe Fenoglio, pubblicato da Einaudi pagina Facebook Komunicareleditoria e si prosegue in presenza venerdì 17.30, alla Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj: con l’occasione verrà presentato il volume “Saggi e documenti per la memoria della Seconda guerra mondiale in Umbria e nelle Marche” a cura di Anna Mario con vari contributi tra cui quello di Claudio Brancaleoni, che ne parlerà con Vanni Ruggeri. Il collezionista Franz Fumanti presenterà delle lettere della Seconda Guerra Mondiale.

Tre gli appuntamenti di sabato 4 maggio. Alle 10.30 l’incontro per i più piccoli “Racconti in un soffio” alla Biblioteca comunale con Andreina Panico, alle 17.30, alla sala Carpine si presenta il libro “Una storia importante. Passione civile e politica di un amministratore comunale” di Bruno Ceppitelli e al Circolo canottieri di San Feliciano il “Rocche castelli e torri nel territorio del Lago Trasimeno” di Giovanni Riganelli che ne parla con Paola Monacchia. E ancora, venerdì c’è il giallo “La pista ciclabile. L’avvocato Ridoni e i delitti del Trasimeno” di Michele Chierico. E poi appuntamenti per i più piccoli. letture di doppia lingua, a cura dell’associazione Liberamente e venerdì 24 alle 16 al Museo della pesca, “Il sangue delle donne” di Alvaro Fiorucci. L’iniziativa di chiude il 31 maggio, alle ore 17.30 con l’ultimo incontro online di Sguardi, dedicato a Elsa Morante, con la presentazione del romanzo “La Storia”.