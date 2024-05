Tutti i colori di “Umbria Danza Festival Kids“. Spettacoli e performance per i più piccoli

Un unicum a livello nazionale, che da domani a mercoledì 5 giugno porta a Perugia eventi, performance, spettacoli, laboratori e incontri dedicati ai giovani e giovanissimi. Tutto pronto per la seconda edizione di “Umbria Danza Festival Kids“, innovativa sezione del più ampio Umbria Danza Festival, diretto da Valentina Romito e realizzato da Dance Gallery (in scena dal 23 al 28 luglio). Un’occasione di educazione, fruizione e crescita culturale, indirizzato a tutte le di età, dall’infanzia all’adolescenza, in una visione trasversale della danza contemporanea. Si comincia domani alla Sala Cutu: alle 10 per le scuole e alle 19.30 con una recita aperta al pubblico va in scena “Re_Play” (nella foto) con idea, coreografia, interpretazione di Giselda Ranieri, danzatrice e autrice tra le più rappresentative del panorama italiano. Rimettendo in atto ricordi e un archivio di immagini, Giselda Ranieri sperimenta l’uso del device come potenziale testimone: nello spettacolo è prevista l’interazione col video in scena come una seconda presenza, un occhio esterno tra voyerismo, selfie e ricordo. Venerdì, sempre alla Sala Cutu, alle 17 e alle 19, sarà di scena “Zeta, come gli ultimi”, performance al suo debutto, con ideazione, direzione, coreografia di Federica Loredan e performance di Lorenzo Zuliani e Chiara Gilioli. E’ un progetto artistico partecipativo che utilizza i linguaggi della performance, la scrittura e il rap per accendere una luce sulla GenZ, rappresentata dagli studenti della scuola media Bernardino di Betto, che daranno voce a riflessioni su stereotipi e distanza generazionale. Un teatro fatto dai giovani per i giovani, perché possano frequentare più spesso sia luoghi che pratiche. “Umbria Danza Festival Kids“ riprende da lunedì 3 giugno, tra Sala Cutu e Orto Medievale. La biglietteria apre un’ora prima dello spettacolo, info a: [email protected] e al 338.2345901