Tutti i colori della danza. Il festival anima Perugia

Una domenica ricca di spettacoli e performance con alcuni tra i più interessanti artisti e interpreti della scena contemporanea italiana e internazionale. E’ pieno di sorprese e proposte il cartellone odierno di “Umbria Danza Festival“ che Dance Gallery e la direttrice artistica Valentina Romito portano in scena in vari spazi dell’acropoli.

Subito una bella novità: alle 16 la coreografa Lucrezia Gabrieli e il musicista Giacomo Calli, ospiti in residenza nelle sale della Galleria Nazionale dell’Umbria, modellano e adattano “Niente è davvero permanente” ai colori, alle luci, all’energia della Galleria per una performance site specific unica e irripetibile.

Ed è la prima volta che la Galleria una residenza artistica.

Quindi si torna a Borgo XX Giugno, cuore pulsante del Festival. Alle 18.30, in Sala Sant’Anna c’è “Non ho chiesto (io) di venire al mondo“, su concetto e coreografia Alessandra e Roberta Indolfi: un contenuto non adatto alla visione di adulti, per questo è consigliabile farsi accompagnare dal proprio io-bambino.

Alle 21 nel Chiostro Sant’Anna è atteso “Ma l’amor mio non muore/Epilogue“ (foto) basato su un’idea di Alessandro Bernardeschi con coreografia, composizione e interpretazione di Carlotta Sagna, Alessandro Bernardeschi & Mauro Paccagnella: uno spettacolo vivido e incandescente che rimane nella mente e nell’anima dopo che le luci si sono spente e che mescola serietà e gioia, facilità e disarticolazione, lato burlesco e autoironia, infantilismo e maturità.

Infine alle 22 “Fllngls“, regia e coreografia Michael Incarbone e performance di Erica Bravini. Un “live set duo” di suono e corpo in una dimensione di questionamento e prossimità percettiva tra lo spazio scenico e lo spazio dello spettatore. A seguire DJ set Michael Incarbone e Gabriele Corti per la sezione “OffNight“ scandita da dj set e mapping.