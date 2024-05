Tutta la meraviglia dei fiori. C’è ’Perugia Flower Show’

Spettacolo nello spettacolo, anche quest’anno il “Perugia Flower Show“ sceglie i giardini di Villa del Cardinale, a due passi da Perugia, per mettere in scena la XVII edizione dell’evento in programma questo week-end. "La scelta di confermare questa meravigliosa location del ’500 – spiega la patron Lucia Boccolini – deriva da una maturità che il Circuito Flower Show ha raggiunto negli anni grazie anche alle edizioni di Firenze e Verona entrambe ospitate in dimore storiche come Giardino Corsini e Giardino Giusti. Anche l’edizione di Perugia, quindi, sentiva l’esigenza di uno spazio prestigioso come Villa del Cardinale".

E dunque che show sia: "All’interno del parco - prosegue la manager - i visitatori avranno l’opportunità di incontrare più di 70 espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale (è tornato anche Barni con le sue rose). L’offerta è ricca: bonsai tra i più rari, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, le piante perenni e le sempreverdi, le collezioni di aromatiche e le ortensie. E ancora le piante carnivore, le orchidee i cactus, le piante insolite dal mondo".

Ma il Flower Show, una macchina da circa diecimila visitatori, che in autunno sbarcherà anche a Nizza, non è solo business. Grazie infatti alla presenza del Dipartimento di Agraria la manifestazione diventa anche un momento per approfondire la cultura del verde e diffondere uno stile di vita legato al rispetto della natura. E così ecco la “Clinica delle piante: portala da noi e scopri la diagnosi“ e la tavola rotonda sulla manutenzione e cura dei giardini storici italiani (sabato dalle 9 alle 13). Tanti anche i corsi per chi è dotato o meno di pollice verde. “Ho comperato un’orchidea e adesso?“, “La tecnica dell’innesto“, “Ghirlande che passione“, “Lasciarsi catturare dalle piante carnivore“ e via dicendo. E c’è anche una bella notizia per la dimora. La annuncia la direttrice, Ilaria Batassa: "Siamo l’unico giardino storico – spiega – ad aver ricevuto due milioni di euro dal Pnrr per la riqualificazione del bellissimo parco". E allora non resta che farsi rapire dall’incanto del Flower... con 8 euro di ingresso si fa la festa.