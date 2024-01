Turreno, il Comune pubblica l’appalto: un mese per decidere

PERUGIA – Tra un mese sapremo chi si sarà aggiudicato l’appalto per rifare l’ex cinema Turreno. Da ieri infatti è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Perugia, nella sezione Albo pretorio, il bando per affidare i lavori relativi all’intervento di recupero, miglioramento sismico e rifunzionalizzazione dello storico immobile di piazza Danti, nel cuore del centro storico. I lavori che formano oggetto dell’appalto sono: opere strutturali generali e opere impiantistiche di base di tutto il complesso e opere edili e impiantistiche per rifacimento della porzione corrispondente all’ex Turrenetta, incluso il nuovo locale da destinare ad atrio/foyer. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 2,6 milioni (2.609.172 euro). La durata dei lavori, una volta consegnati, è prevista in 540 giorni. Il termine per la presentazione delle offerte è il 12 febbraio e il cantiere potrebbe aprire dopo un paio di mesi e concludersi quindi a fine 2025. Dopo questo primo stralcio, l’operazione di recupero potrà proseguire contando già su un ulteriore finanziamento regionale di 4 milioni.